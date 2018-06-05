Директор минского ЖЭУ задержан за получение взятки

Директор одного из ЖЭУ Московского района столицы задержан сотрудниками милиции за получение взятки. Его арестовали прямо на рабочем месте.

Незадолго до задержания он получил взятку от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение ряда вопросов, находящихся в его компетенции.

В ходе расследования мужчина признался, что получал денежные вознаграждения неоднократно, самостоятельно определяя их размер.