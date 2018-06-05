О проблемах безопасной эксплуатации лагерей на базе учреждений образования

В преддверии летней оздоровительной кампании работниками МЧС и отдела образования, спорта и туризма проведены обследования оздоровительных лагерей на базе учреждений образования Верхнедвинского района. Цель — контроль за обеспечением безопасности.

По результатам обследования установлены некоторые нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7, которые могут затруднить эвакуацию людей из зданий и помещений в случае ЧС.

Самым распространенным нарушением стало то, что пути эвакуации и эвакуационные выходы не полностью обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Эти нарушения были обнаружены в ГУО «Волынецкая средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Борковичская детский сад — средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Дерновичская детский сад — базовая школа Верхнедвинского района», ГУО «Освейская средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Бигосовская средняя школа Верхнедвинского района».

Следующим частым нарушением явилось то, что не все двери лестничных клеток, двери в общих коридорах, предназначенных для эвакуации, обеспечены исправными приспособлениями для плотного самозакрывания и уплотнениями в притворах. Данное нарушение имеют ГУО «Бигосовская средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Сарьянская средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Освейская средняя школа Верхнедвинского района», ГУО «Волынецкая средняя школа Верхнедвинского района».

На период работы лагерей руководителям рекомендовано обеспечить:

— постоянный контроль за состоянием подъездов и проездов к объектам, исправностью средств связи, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, содержание путей эвакуации (не допускать загромождения проходов, выходов, дверей), исправностью электрооборудования, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, обеспечение дежурного персонала объектов и членов добровольной пожарной дружины индивидуальными средствами защиты органов дыхания (самоспасателями), и электрическими фонарями;

— возможность свободного открывания замков (запоров) эвакуационных дверей без ключа изнутри.