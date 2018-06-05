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Василий Хомутовский ушел из БАТЭ вслед за Олегом Дулубом

06.06.2018 14:36 — Разное | Tut.by  
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Тренер вратарей Василий Хомутовский покинул ряды БАТЭ - контракт с ним прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт борисовчан.


fcbate.by

Напомним, что Хомутовский трудился в БАТЭ с января нынешнего года, влившись в штаб Олега Дулуба.

Отмечается, что в клубе были довольны работой Хомутовского, прогрессом вратарей под его руководством. Ему было предложено продолжить сотрудничество, но в сложившихся обстоятельствах Василий Хомутовский посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его приглашал.

 
 
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Тренер вратарей Василий Хомутовский покинул ряды БАТЭ - контракт с ним прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт борисовчан.
 
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