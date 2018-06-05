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Василий Жарко поручил проработать вопрос обустройства дополнительной ж/д остановки в Ивановском районе

06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил проработать вопрос обустройства дополнительной железнодорожной остановки в Ивановском районе, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56177.php

Василий Жарко поручил проработать вопрос обустройства дополнительной ж/д остановки в Ивановском районе

Вице-премьер провел сегодня в Иваново выездной прием граждан. К нему обратился пенсионер из агрогородка Бродница. Мужчина обозначил проблему от лица своих односельчан. Местным жителям приходится идти 3,2 км до ближайшей железнодорожной станции Юхновичи. Людям, особенно пожилым, такое расстояние пройти пешком сложно. Они обратились с просьбой организовать в Броднице остановочный пункт для поездов местного значения.

"Я вас поддерживаю: дизели могли бы останавливаться, тем более население не молодеет, - отметил Василий Жарко. - По моей информации, 80 человек в день садятся на поезд. Им неудобно ходить по 3 км. На месте поговорю с руководством Белорусской железной дороги. Там не нужно строить вокзал, достаточно остановочного пункта - забетонировать площадку, поставить навес. Думаю, вопрос будет решен".

Жители Ивановского района во время приема задавали заместителю премьер-министра вопросы, касающиеся трудоустройства, погашения задолженности по выплате заработной платы. Возможностью встретиться с Василием Жарко воспользовалась пенсионерка из Бреста. Ее племянница воспитывает двоих детей. Старший ребенок ходит в школу в соседний микрорайон, младшему предлагают место в детском саду в другой части города. По ее словам, молодой маме было бы легче, если бы малыш ходил в дошкольное учреждение рядом с домом.

"Микрорайоны развиваются, социальная инфраструктура не успевает за строительством жилья. Рождаемость в новых микрорайонах выше, а в других микрорайонах со временем садики пустеют. Нужно это понимать", - отметил вице-премьер. Он дал поручение руководству Брестского облисполкома изучить этот вопрос.

Все поступившие во время приема обращения граждан взяты Василием Жарко на контроль.

 
Теги: Брест
 
 
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Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил проработать вопрос обустройства дополнительной железнодорожной остановки в Ивановском районе, передает...
 
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