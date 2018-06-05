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Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГАИ, предлагая им взятку
06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
28 мая 2018 года в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения сотрудниками ОГАИ Пружанского РОВД на улице в д. Жадены был задержан автомобиль марки «Шкода Октавия», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы ОГАИ работали с прибором "Бинар", выявляя нарушения установленного на данном участки автодороги скоростного режима.
Как показал прибор, водитель двигавшийся в 16:15 часов на автомобиле "Шкода" скорость не превысил, однако в экране "Бинара" на кадре, кроме информации о скорости движения транспортного средства, был зафиксирован факт разговора водителя по мобильному телефону в процессе движения. По этой причине водитель и был остановлен для разбирательства.
Но... после остановки водителя сотрудникам стало понятно, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако после того, как водителю "Шкоды" было предложено проехать для прохождения медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения, он решил пойти другим путем и предложил стражам порядка для благоприятного решения вопроса о непривлечении его к административной ответственности денежные средства в количестве 130 рублей. Причем, делал это с особой настойчивостью и неоднократно.
Проведена проверка, установлено, что водитель является жителем г.Бреста, 1969 г.р., и управлял служебным автомобилем одного из ОАО г.Бреста.
Вышеуказанный факт сотрудниками зафиксирован, 29 мая в отношении водителя ВУД по ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь. Освидетельствование показало - 2,6 промилле.
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28 мая 2018 года в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения сотрудниками ОГАИ Пружанского РОВД на улице в д. Жадены был задержан автомобиль...
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