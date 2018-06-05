ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГАИ, предлагая им взятку

06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

28 мая 2018 года в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения сотрудниками ОГАИ Пружанского РОВД на улице в д. Жадены был задержан автомобиль марки «Шкода Октавия», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56175.php

Пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников ГАИ, предлагая им взятку

Инспекторы ОГАИ работали с прибором "Бинар", выявляя нарушения установленного на данном участки автодороги скоростного режима.

Как показал прибор, водитель двигавшийся в 16:15 часов на автомобиле "Шкода" скорость не превысил, однако в экране "Бинара" на кадре, кроме информации о скорости движения транспортного средства, был зафиксирован факт разговора водителя по мобильному телефону в процессе движения. По этой причине водитель и был остановлен для разбирательства.

Но... после остановки водителя сотрудникам стало понятно, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако после того, как водителю "Шкоды" было предложено проехать для прохождения медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения, он решил пойти другим путем и предложил стражам порядка для благоприятного решения вопроса о непривлечении его к административной ответственности денежные средства в количестве 130 рублей. Причем, делал это с особой настойчивостью и неоднократно.

Проведена проверка, установлено, что водитель является жителем г.Бреста, 1969 г.р., и управлял служебным автомобилем одного из ОАО г.Бреста.

Вышеуказанный факт сотрудниками зафиксирован, 29 мая в отношении водителя ВУД по ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь. Освидетельствование показало - 2,6 промилле.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая 2018 года в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения сотрудниками ОГАИ Пружанского РОВД на улице в д. Жадены был задержан автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика