О первом на Кобринском путепроводе мы информировали ранее . Затем на остановке Завод произошло ДТП с участием троллейбуса.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56174.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56174.php

Читать полностью в источнике с фото:





Больше фото есть по ссылке .

А позже на перекрёстке Партизанского проспекта и улицы. Московской столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56174.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56174.php

Читать полностью в источнике с фото:



