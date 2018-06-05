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Общественный транспорт "разбушевался" - сразу три ДТП с его участием в городе
06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
О первом на Кобринском путепроводе
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А позже на перекрёстке Партизанского проспекта и улицы. Московской столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.
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О первом на Кобринском путепроводе мы информировали ранее. Затем на остановке Завод произошло ДТП с участием троллейбуса. Больше фото есть по ссылке. А позже...
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