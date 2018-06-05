В Бресте в маршрутном такси пассажир получил травмы

05.06.2018 года в Ленинском районе г.Бреста произошло ДТП, в результате которого 1 человек пострадал.



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По предварительной информации: около 07 часов 25 минут 50-летний житель Брестского района д. Домачево , управлял автомобилем «Фольксваген», осуществляя перевозку пассажиров по маршруту №15, и двигался по ул.л-та Рябцева в г.Бресте в направлении от ул.Дубровской к ул.Брестских дивизий.

Вблизи перекрестка ул.Рябцева и ул.Брестских дивизий, водитель путем нажатия на педаль тормоза снизил скорость движения автомобиля и остановился, в результате чего пассажир данного маршрутного такси, 57-летний житель г.Бреста, находясь в салоне автомобиля, упал и получил телесные повреждения.



Пассажир сообщил о получении травмы водителю и попросил высадить его возле УЗ «Брестская городская больница СМП» по ул.Ленина в г.Бресте. Когда водитель подъехал к вышеуказанной больнице, пассажир вышел из салона и пошел в больницу. После чего водитель дальше поехал по маршруту, сотрудников милиции и бригаду СМП он в известность о данном факте не поставил и не вызывал.



Диагноз, поставленный пассажиру: закрытый перелом основной фаланги пятого пальца правой кисти с допустимым смещением, ушибленная рана верхней губы, после оказания медицинской помощи в УЗ «Брестская городская больница СМП» был отпущен домой.



Водитель к административной ответственности привлекался 14 раз. Действующие нарушения: 1 раз по ч.6 ст.18.14 КоАП РБ. Водитель предварительно трезв.



Автомобиль легковой «Фольксваген». Технический осмотр пройден по сентябрь 2018 года. Страховое свидетельство «Белгосстрах» ВВ №3976168. На автомобиле установлены летние шины. На месте происшествия сведения о технических неисправностях автомобиля не выявлены.



Светлое время суток, участок дороги горизонтальный, прямой, проезжая часть дороги асфальтированная, покрытие сухое.



По факту совершения ДТП проводится проверка.