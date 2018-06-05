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Новый торговый центр на Махновича назвали - Варшавский
06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Открытие уже скоро, может быть даже на днях, максимум - на следующей неделе. Название выбрали для нового торгово-развлекательного центра - Варшавский.
Торгово-развлекательный центр долго не могли достроить, но похоже, это удалось сделать. Там разместятся различные торговые объекты, а что будет по развлекательной части - посмотрим.
Вообще-то в районе довольно много крупных торговых объектов, и новому придётся каким-то образом искать подходы к покупателю. Соседство с большим Еврооптом на Варшавке - дело непростое. Мартин на Берёзовке его проиграл, хотя и был первым. А этот - ещё и с Сантой будет конкурировать.
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Открытие уже скоро, может быть даже на днях, максимум - на следующей неделе. Название выбрали для нового торгово-развлекательного центра - Варшавский. ...
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