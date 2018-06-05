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Новый торговый центр на Махновича назвали - Варшавский

06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Открытие уже скоро, может быть даже на днях, максимум - на следующей неделе. Название выбрали для нового торгово-развлекательного центра - Варшавский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56171.php

Новый торговый центр на Махновича назвали - Варшавский

Торгово-развлекательный центр долго не могли достроить, но похоже, это удалось сделать. Там разместятся различные торговые объекты, а что будет по развлекательной части - посмотрим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56171.php

Новый торговый центр на Махновича назвали - Варшавский

Вообще-то в районе довольно много крупных торговых объектов, и новому придётся каким-то образом искать подходы к покупателю. Соседство с большим Еврооптом на Варшавке - дело непростое. Мартин на Берёзовке его проиграл, хотя и был первым. А этот - ещё и с Сантой будет конкурировать.

 
 
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Открытие уже скоро, может быть даже на днях, максимум - на следующей неделе. Название выбрали для нового торгово-развлекательного центра - Варшавский. ...
 
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