ДТП произошло сегодня, 6 июня 2018 года только что, около 11.00. Движение значительно затруднено, пробка до Тришинского кладбища. На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ.



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Как обычно, общественный транспорт пытается проехать по свободной правой полосе, а дальше уже "втиснуться" в левую.

Возможно, кто-то не пропустил маршрутное такси. Кстати, объехать можно по ул. Сикорского и по ул. Спокойной (на разворот).



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Наверное, было бы правильнее ограничить въезд на правую полосу только для тех, кто поворачивает с Сикорского, тогда поток спокойно и равномерно будет проезжать узкий участок путепровода без подобных эксцессов и остановок. О проблеме мы писали здесь .



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Между тем, сейчас не могут продолжать движение троллейбусы в направлении центра, так как для объезда препятствия транспорту приходится выезжать на встречную полосу. Люди выходят и идут пешком. Им придётся рисковать - или перебегать проезжую часть на другую сторону, где организовано пешеходное движение, или пробовать идти по стороне, где работают строители. Вряд ли кто-то захочет вернуться на Зелёную, перейти на светофоре и идти опять до МОПРа. Короче - небольшой локальный коллапс получился. Объезжайте.