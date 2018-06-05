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Кобринский мост "встал" из-за ДТП с участим маршрутного такси и легковушки
06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 6 июня 2018 года только что, около 11.00. Движение значительно затруднено, пробка до Тришинского кладбища. На месте происшествия уже работают сотрудники ГАИ.
Как обычно, общественный транспорт пытается проехать по свободной правой полосе, а дальше уже "втиснуться" в левую.
Возможно, кто-то не пропустил маршрутное такси. Кстати, объехать можно по ул. Сикорского и по ул. Спокойной (на разворот).
Наверное, было бы правильнее ограничить въезд на правую полосу только для тех, кто поворачивает с Сикорского, тогда поток спокойно и равномерно будет проезжать узкий участок путепровода без подобных эксцессов и остановок. О проблеме
Между тем, сейчас не могут продолжать движение троллейбусы в направлении центра, так как для объезда препятствия транспорту приходится выезжать на встречную полосу. Люди выходят и идут пешком. Им придётся рисковать - или перебегать проезжую часть на другую сторону, где организовано пешеходное движение, или пробовать идти по стороне, где работают строители. Вряд ли кто-то захочет вернуться на Зелёную, перейти на светофоре и идти опять до МОПРа. Короче - небольшой локальный коллапс получился. Объезжайте.
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ДТП произошло сегодня, 6 июня 2018 года только что, около 11.00. Движение значительно затруднено, пробка до Тришинского кладбища. На месте происшествия уже работают...
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