Наглые пешеходы? Стадный инстинкт? Или всё же неисправный светофор?

Да, так бывает - одному "стукнуло", он начал переходить дорогу, и все за ним... Именно такую ситуацию, похоже, удалось заснять нашему читателю на видеорегистратор. А может - что-то со светофором, как вариант.



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Благо, что все водители остановили свои автомобили, а если бы движение было поплотнее? К слову, со светофором явно что-то не так, он не работает в подобном режиме, когда горят одновременно стрелка налево и зелёный прямо. Но автор уверяет - пешеходам горит "красный". Может быть, им загорелся зелёный, а потом сменился опять на красный?

Вывод - пешеходы, убедитесь что вам горит нужный сигнал, убедитесь что вас пропускает транспорт, и только тогда идите. Водители - будьте готовы к подобной нештатной ситуации на дороге. Сигнал сигналом, а на дороге всё может быть.