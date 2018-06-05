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Природный газ пришел в агрогородок Рубель Столинского района

06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественный пуск природного газа состоится сегодня в агрогородке Рубель Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора унитарного предприятия "Брестоблгаз" Юрий Мащук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56166.php

Природный газ пришел в агрогородок Рубель Столинского района

Символически факел зажгут в полдень на площади у сельского Совета. Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, представители руководства УП "Брестоблгаз", основных генподрядчиков - ОАО "Барановичигазстрой", "Стройгаз Брест". В этот же день голубое топливо появится в первых домах сельчан.

По словам собеседника, по объему выполненных работ это единственный в своем роде проект, реализованный в соответствии с государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего проложено 72 км уличных сетей, газифицировано 1170 домов жителей Рубля. "Такого населенного пункта мы еще по чернобыльской программе не газифицировали", - отметил Юрий Мащук.

Практическая реализация проекта началась в 2017 году и проходила в три этапа. Вначале от Давид-Городка к сельскому населенному пункту было проложено 10,5 км подводящего газопровода. На его строительстве было освоено Br1,6 млн. Работы по прокладке уличных сетей обошлись бюджету почти в Br2,3 млн и продолжались с сентября по декабрь прошлого года. Параллельно шел монтаж систем внутреннего газоснабжения жилья. В соответствии с госпрограммой для населения за счет республиканского бюджета было закуплено и установлено газовое оборудование - плиты, котлы для отопления. На эти цели израсходовано еще свыше Br2,3 млн государственных средств.

Рубель стал 32 по счету населенным пунктом, газифицированным в Столинском районе. По чернобыльской программе здесь также газифицированы деревни Белоуша, Городная, Ольманы, Деревная, Отвержичи, Коротичи, Бухличи. К концу года по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" в районе планируется ввод в эксплуатацию подводящего газопровода в агрогородке Велемичи. По программе развития инженерной инфраструктуры населенных пунктов начато строительство подводящего газопровода к деревне Видибор.

 
Теги: Брест
 
 
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Торжественный пуск природного газа состоится сегодня в агрогородке Рубель Столинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора...
 
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