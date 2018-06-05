Виктор Братченя добавил в свою копилку 2 серебряные медали среди паралимпийцев

С 25 мая по 3 июня 2018 года в Софии, Болгария, состоялся чемпионат Европы по армрестлингу. В чемпионате приняло участие около 800 спортсменов из 33 стран. Сборная Беларуси завоевала 4 серебряные медали. Среди паралимпийцев 2 серебряные медали (на левую и правую руку) в весовой категории до 80 кг завоевал Виктор Братченя, житель агрогородка Большие Мотыкалы (Брестский район).



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Среди ветеранов в весовой категории до 60 кг Лариса Шаповалова из Гомеля также завоевала 2 серебряные медали.

Чемпионат прошел на хорошем уровне, - рассказывает Виктор - было много красивых поединков. Проиграл в обоих финалах россиянину Омару Нурудинову- своему давнему сопернику. Чемпионат мира пройдет в октябре в Анталье (Турция), поэтому в планах очень серьезно подойти к подготовке, в первую очередь к полноценному лечению травм. Конец прошлого и начало этого года выдался крайне неудачным в плане травм- на Кубке мира получил надрыв грудной мышцы в финале абсолютной категории. Беспокоят локти… есть над чем задуматься. На чемпионате Европы был в неплохой, но далеко не в оптимальной форме. Для меня самый главный старт- это конечно же чемпионат мира.



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Чемпионат Европы и Кубок мира второстепенно. Хотя серебро для меня очень непривычно, но отнесся к этому результату совершенно спокойно.

Оказалось, что я не робот по завоеванию золотых медалей, а простой человек, который тоже может проиграть ))

Главное сделать правильные выводы и грамотно подойти к чемпионату мира. Там меня ждет серьезнейшая борьба за титул. Очень хороший стимул для тренировок!

Выражаю огромную благодарность всем спонсорам благодаря которым состоялась моя подготовка на этот чемпионат Европы. Это те люди, которые многие годы меня поддерживают, фактически стали моими друзьями и единомышленниками. Также благодарность Брестскому облисполкому, который взял на себя командировочные расходы. И конечно же моей семье, друзьям и всем людям кто верит и поддерживает меня!

А сейчас хочу поделиться очень хорошей новостью: в августе в Бресте откроется новый фитнес зал. Я уже стал частью команды «Дельтафит» и скоро в Бресте появится место для профессиональных тренировок по армрестлингу под «моим чутким руководством».

Он будет находиться в Центре здоровья в центре города:



- самые большие в городе тренажерные и фитнес-залы с общей площадью более 700 м2, а общая площадь превысит 1000 м2!

- более 50 единиц профессионального тренажерного и кардио-оборудования

- сауны в раздевалках для комфортного восстановления после занятий

- уникальные занятия по армрестлингу на профессиональном оборудовании

- тренажерный зал, армрестлинг, функциональный тренинг, фитнес, персональные и групповые тренировки. Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Очень приятно, что мои друзья разделяют мои жизненные принципы и покупку профессионального оборудования для армрестлинга полностью доверили мне. Поэтому могут сказать со 100% гарантией- там будет все что надо для полноценных профессиональных тренировок.

Так же мои ученики спортсмены-инвалиды будут тренироваться бесплатно. На открытие я привезу все свои медали и кубки, которые я завоевал за 18 лет. Так что общая площадь более 1000 м2 очень пригодится )))