|
Ночью женщина упала и проткнула предплечье торчащей из забора арматурой
06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошёл около 23.30 вчера, 5 июня 2018 года в городе Бресте, в парке около Брестского государственного технического университета.
По информации очевидцев, было довольно темно, женщина споткнулась и схватилась за забор, пытаясь удержать равновесие.
При этом у неё соскользнула рука, она упала рукой на штырь забора, проткнув предплечье.
Прибывшие спасатели освободили пострадавшую и передали медикам. Женщина была госпитализирована.
В данный момент мы ожидаем более подробной информации о состоянии пострадавшей.
Если вы располагаете информацией по данному происшествию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошёл около 23.30 вчера, 5 июня 2018 года в городе Бресте, в парке около Брестского государственного технического университета. По информации очевидцев,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)