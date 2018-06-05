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Ночью женщина упала и проткнула предплечье торчащей из забора арматурой

06.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошёл около 23.30 вчера, 5 июня 2018 года в городе Бресте, в парке около Брестского государственного технического университета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56163.php

Ночью женщина упала и проткнула предплечье торчащей из забора арматурой

По информации очевидцев, было довольно темно, женщина споткнулась и схватилась за забор, пытаясь удержать равновесие.

При этом у неё соскользнула рука, она упала рукой на штырь забора, проткнув предплечье.

Прибывшие спасатели освободили пострадавшую и передали медикам. Женщина была госпитализирована.

В данный момент мы ожидаем более подробной информации о состоянии пострадавшей.

Если вы располагаете информацией по данному происшествию 
или фотографиями, пришлите их на viber - +375297257073

Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошёл около 23.30 вчера, 5 июня 2018 года в городе Бресте, в парке около Брестского государственного технического университета. По информации очевидцев,...
 
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