Ночью женщина упала и проткнула предплечье торчащей из забора арматурой

Инцидент произошёл около 23.30 вчера, 5 июня 2018 года в городе Бресте, в парке около Брестского государственного технического университета.



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По информации очевидцев, было довольно темно, женщина споткнулась и схватилась за забор, пытаясь удержать равновесие.

При этом у неё соскользнула рука, она упала рукой на штырь забора, проткнув предплечье.

Прибывшие спасатели освободили пострадавшую и передали медикам. Женщина была госпитализирована.

В данный момент мы ожидаем более подробной информации о состоянии пострадавшей.

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