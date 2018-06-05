Почти 180 дворов благоустроят в Пинске в этом году

В Пинске в текущем году благоустроят 176 дворовых территорий, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела городского хозяйства и благоустройства управления архитектуры и градостроительства горисполкома Роман Новак.



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Из городского бюджета для наведения порядка во дворах выделено Br350 тыс.

Основные средства направляются на проведение ямочного ремонта и сплошного асфальтирования. Также за счет спонсорских средств будет приобретено игровое оборудование, которое установят на дворовых территориях. Организации и предприятия Пинска на эти цели собрали Br4150. Все намеченные работы планируется завершить до октября.

Параллельно коммунальные службы Пинска обустраивают дворы заглубленными контейнерами для сбора мусора. Сейчас их насчитывается 112. Еще 20 подобных емкостей закупят в июне, в последующем - еще 38. На таких площадках располагаются также по три контейнера для сортировки пластика, макулатуры и стекла. Принимаемые меры позволят на 100% обеспечить сбор коммунальных отходов в многоэтажных домах, в которых завариваются мусоропроводы.

Еще одним значимым объектом благоустройства города в этом году стала набережная реки Пина. В мае специалисты приступили к текущему ремонту пешеходной зоны и подпорных стенок. Будет обновлен участок длиной около 800 м. Также коммунальщики приведут в порядок зеленую зону, высадят декоративные кустарники и цветы. Окончание ремонтных работ намечено на июль.