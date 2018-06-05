Очередной детский городок признали травмоопасным. ЖЭС будет его ликвидировать

Читатели информируют: ЖЭС №6 г.Бреста демонтирует малые архитектурные формы (МАФы) на детских площадках по ул. Я.Купалы. Качалку и уже горку вывезли. Столько времени добивались жители, чтобы для детей обустроили площадку. А теперь демонтируют. Где теперь играть детям?



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Это улица Янки Купалы, детская площадка около домов 22,22/1,22/2. В ЖЭС говорят, что была проверка, и после этого ими было принято решение демонтировать, т.к нет средств чтобы восстанавливать. Сказали, может когда нибудь, когда будут средства, вернут. на место Хотя эта площадка новая. 4- 5 лет назад ее поставили.



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На вид к ней никогда не возникало вопросов, тем более безопасности. И не было никаких серьёзных инцидентов на нашей памяти. В соседних дворах намного похуже и старее Мафы стоят, однако...