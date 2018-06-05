В Польше и Германии под угрозой сбор урожая клубники, не хватает работников. Зовут белорусов и украинцев

В Польше под угрозой сбор урожая клубники, из-за проблем с въездом в Польшу украинских работников 30−40% ягоды может остаться на полях, сообщает «Польское радио». Похожие проблемы и в Германии.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Польские плантаторы клубники с тревогой сообщают, что не хватает работников из-за восточной границы страны для сбора урожая. Проблема, по их словам, прозаическая: у них проблемы с въездом в Польшу. По этой причине, — отмечает Анджей Гайовничек, председатель Союза переработчиков фруктов и овощей, сбор клубники, а также черешни, вишни и малины под угрозой.

«В основном, на сезонные работы в Польшу приезжают работники из Украины. Но в последнее время существуют огромные сложности, связанные со въездом украинских работников в Польшу. Думаю, что в этом году не будет собрано около 30−40% клубники, она просто сгниет на полях», — утверждает Гайовничек.

Плантаторы ягод обращаются с призывам к таможенным службам более либерально относиться к работникам из-за восточной границы. От правительства они ждут внести изменения в существующие правила.

Напомним, в прошлом году в Польше изменили правила трудоустройства для иностранцев. Согласно поправкам, заявление о намерении трудоустроить иностранца, которое сейчас выдается работодателю бесплатно, заменили платным разрешением на сезонные работы (около 7 евро). Изменения вступили в силу с января 2018 года.

Польша занимает второе место среди стран, в которые чаще всего уезжают на заработки белорусы. Впереди только Россия по этому показателю.

С проблемами в поиске сезонных работников по сбору клубники столкнулась и Германия, но пока только в некоторых регионах, пишет немецкое издание Westfälische Nachrichten. Сейчас компании ищут их в том числе в Украине и Беларуси. «По всей стране кадровая проблема пока не существует. Но даже те, кто смог набрать достаточно помощников в этом сезоне, смотрят в будущее с большой осторожностью. Как и Мартин Брейер, менеджер клубничной фермы Lütke Zutelgte в Тельгте. В настоящее время там работают 100 сезонных рабочих», — отмечает издание.

«Набирать рабочих становится все труднее, — говорит Мартин Брейер. — В разных местах проводится много работ по привлечению людей из Украины или Беларуси».