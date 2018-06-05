В Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира стали жертвами ограбления. Об этом со ссылкой на испанское издание Marca сообщает газета.ru .



Фото: Reuters

В дом супругов в Эсплугес-де-Льобрегат проникли злоумышленники, которые вынесли из апартаментов драгоценности, часы и украшения. Самому жилищу воры не нанесли никакого ущерба, а пары в момент ограбления дома не было: футболист сейчас находится в расположении сборной Испании, а Шакира — на гастролях в Германии.

По факту ограбления Пике обратился в местную полицию.

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