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В Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике
Защитник «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира стали жертвами ограбления. Об этом со ссылкой на испанское издание
В дом супругов в Эсплугес-де-Льобрегат проникли злоумышленники, которые вынесли из апартаментов драгоценности, часы и украшения. Самому жилищу воры не нанесли никакого ущерба, а пары в момент ограбления дома не было: футболист сейчас находится в расположении сборной Испании, а Шакира — на гастролях в Германии.
По факту ограбления Пике обратился в местную полицию.
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Пары в момент ограбления дома не было: футболист сейчас находится в расположении сборной Испании, а Шакира - на гастролях в Германии.
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