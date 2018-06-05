Реклама 80-го уровня: необычное объявление о продаже дачи под Минском

Иногда люди так торопятся с продажей недвижимости, что не заморачиваются с рекламой. Вот как с этой дачей под Минском, где в качестве иллюстрации объекта выбрали непонятный снимок.

В 16 километрах от МКАД в могилевском направлении (д. Щежерь-1) срочно продают недорогую дачу, говорится в объявлении. Здесь же указана и площадь дома — 60 квадратных метров. А также то, что на участке, площадь которого неизвестна, есть баня, гараж, туалет, зимовник для пчел. Еще сообщается, что «возможна продажа пасеки пчел». Ну вот как бы и все.



Фото:realt.by

В качестве иллюстрации дачи опубликовано только одно фото, где дома-то почти и не видно. Впрочем, кто там стоит, тоже не разобрать. Понятно только одно: дача явно пользовалась успехом.