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Жизнь Горецкого района с доставкой на дом! Время подписаться на «Горецкий вестник»

06.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Для своих любимых читателей редакция продолжает льготную акцию.

Как и в первом полугодии, самым активным нашим подписчикам, оформившим квитанцию на «районку» на шесть месяцев до 16 июня, редакция предлагает отличный бонус — возможность разместить в газете поздравление или объявление в одну из рубрик «Частный интерес» совершенно бесплатно (при предъявлении квитанции).

Подсчитаем вместе: стоимость одного поздравления — 12 рублей, подписная цена на газету на один месяц — 5 рублей 96 копеек. Получается, что два месяца из шести «Горецкий вестник» будет приходить в ваш дом бесплатно.

Оформить подписку можно любым удобным для вас способом: в отделении почтовой связи, у почтальонов или через систему ЕРИП.

Вид подписки Индекс

подписки

 Цена подписки
на 1 месяц на 3 месяца на 6 месяцев
Индивидуальная 64075 5 руб. 96 коп. 17 руб. 88 коп. 35 руб. 76 коп.
Индивидуальная льготная 63259 5 руб. 64 коп. 16 руб. 92 коп. 33 руб. 84 коп.
Ведомственная 640752 10 руб. 86 коп. 32 руб. 58 коп. 65 руб. 16 коп.
 
 
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Для своих любимых читателей редакция продолжает льготную акцию. Как и в первом полугодии, самым активным нашим подписчикам, оформившим квитанцию на «районку» на...
 
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