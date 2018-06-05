Жизнь Горецкого района с доставкой на дом! Время подписаться на «Горецкий вестник»

Для своих любимых читателей редакция продолжает льготную акцию.

Как и в первом полугодии, самым активным нашим подписчикам, оформившим квитанцию на «районку» на шесть месяцев до 16 июня, редакция предлагает отличный бонус — возможность разместить в газете поздравление или объявление в одну из рубрик «Частный интерес» совершенно бесплатно (при предъявлении квитанции).

Подсчитаем вместе: стоимость одного поздравления — 12 рублей, подписная цена на газету на один месяц — 5 рублей 96 копеек. Получается, что два месяца из шести «Горецкий вестник» будет приходить в ваш дом бесплатно.

Оформить подписку можно любым удобным для вас способом: в отделении почтовой связи, у почтальонов или через систему ЕРИП.

Вид подписки Индекс подписки Цена подписки на 1 месяц на 3 месяца на 6 месяцев Индивидуальная 64075 5 руб. 96 коп. 17 руб. 88 коп. 35 руб. 76 коп. Индивидуальная льготная 63259 5 руб. 64 коп. 16 руб. 92 коп. 33 руб. 84 коп. Ведомственная 640752 10 руб. 86 коп. 32 руб. 58 коп. 65 руб. 16 коп.