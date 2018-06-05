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Жизнь Горецкого района с доставкой на дом! Время подписаться на «Горецкий вестник»
06.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
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Для своих любимых читателей редакция продолжает льготную акцию. Как и в первом полугодии, самым активным нашим подписчикам, оформившим квитанцию на «районку» на...
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