Веток, травы и сорняков после прополки огородов в мусорных контейнерах быть не должно!

В нашем районе в рамках выполнения поручений Главы государства и Правительства Республики Беларусь о наведении порядка на земле, заданий республиканского, областного и районного планов мероприятий по наведению порядка на земле на постоянной основе проводится работа по благоустройству территорий населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Вопросы санитарного состояния находятся на контроле ответственных районных служб.





На прошлой неделе Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с редакцией райгазеты провели рейд по обследованию территорий в черте города и садоводческих товариществ. На контроле были вопросы наведения порядка и благоустройства, выявление стихийных свалок мусора, а также выполнение УКПП «Коммунальник» работ по санитарной очистке контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных.

Рейдовая группа проинспектировала СТ «Труд-Аэропорт», «Садовод-Горки», «Верхнее озеро», «Иваново», «Яблонька», окраины города, где ранее выявлялись факты несанкционированных свалок.

Несколько контейнеров вместо ТКО были заполнены сорняками и ветвями кустарников и деревьев. Так было в контейнере для ПЭТ-тары на площадке СТ «Труд-Аэропорт» (фото № 1), в контейнере для крупногабаритных отходов во дворе дома № 2 по ул. Дзержинского. Некоторые горожане и дачники игнорируют правила сбора коммунальных отходов. Неоднократно разъясняли и в газете, что контейнеры не предназначены для сбора отходов зеленой массы сорняков после прополки огородов и скошенной травы. Такие отходы должны складироваться владельцами в компостные кучи. Через год будет отличное удобрение для растений. А так товарищество платит деньги не за вывоз ТКО, а за зелень и ветви, которыми несознательные дачники заполняют контейнеры. А ведь за каждую вывозку мусора товарищество платит общественные деньги, которые можно направить на нужное дело.





Две свалки строительного и бытового мусора обнаружены на землях города вблизи реки Поросица по дороге в сторону улиц Пионерская и Погодинская. Кто-то вывез сюда непригодные телевизоры, битый шифер и стекло, куски рубероида, полиэтиленовой пленки и другой мусор. Все это нужно было отправить в специальные контейнеры для крупногабаритных отходов, которых УКПП «Коммунальник» немало установил по городу именно для этой цели, чтобы люди не везли мусор в ближайший лесок или овраг. Но, к сожалению, не все жители Горок стремятся к чистоте и порядку в нашем общем доме. Засорять природу, берега рек, луга для некоторых привычное дело. Такое отношение является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф до 50 базовых величин.

Не изжила себя свалка в районе поселка Кирпичный. Здесь УКПП «Коммунальник» одно время размещал фотоловушку для борьбы со злостными нарушителями. Возить мусор на излюбленное место стали меньше, но полностью свалка не ликвидирована. А, как известно, даже одна небольшая кучка мусора со временем вырастает до большой. И это в тогда, когда по городу установлены контейнеры и определены места для сбора отходов.

В СТ «Иваново» и «Яблонька» контейнеров пока нет, но дачники сносят мусор в мешках (фото № 2)

на специальные оборудованные площадки. В СТ «Садовод-Горки» в наш приезд как раз убирали площадку после вывоза отходов. Дачники сами следят за порядком на своих территориях.

После объезда информация о выявленных нарушениях была направлена в районный исполнительный комитет, руководителю районного штаба по наведению порядка на земле.

Борьба со свалками ведется не один год, но в ней на стороне нарушителей появляются все новые силы, на которых можно найти управу только сообща, вместе всеми заинтересованными службами. Необходимо активизировать деятельность мобильной группы по обследованию территорий населенных пунктов и организаций района, в ходе чего с жителями и субъектами хозяйствования района проводить разъяснительную работу по вопросам земельного законодательства, санитарных, экологических норм и правил. А злостных нарушителей не только рублем наказывать, но и предавать гласности на страницах газеты, чтобы люди знали таких «героев» в лицо.

Андрей ПАВЛОВСКИЙ,

начальник инспекции ПРиООС,

Галина КОЖЕВНИКОВА,

общественный эколог.