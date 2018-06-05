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Радиационный фон на территории Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился

06.06.2018 — Разное | Народны голас  
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Более ста человек работают на ликвидации пожара в чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины. Огнем охвачены около 10 га леса.
Радиационный фон на территории Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился

По запросу МЧС Беларуси государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» представило информацию, в соответствии с которой 5 июня 2018 г. по данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка стабильная. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения многолетними значениями не зафиксировано.

Синоптическая ситуация в южных регионах республики 5-6 июня (направление ветра «северо-запад», скорость 4-6 м/с) не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Республики Беларусь. В целях усиления контроля радиационной обстановки Гидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области.

Работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в контакте со своими украинскими коллегами. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. Помимо 131 человека, работающего на земле, к ликвидации привлечена авиация. Информацию о результатах радиационного мониторинга можно получить на сайте rad.org.by.

Информация МЧС Беларуси

 
 
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