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Последний школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска»
06.06.2018 — Разное | Soligorsk News
30 мая 2018 14:22 2589
Последний школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
30 мая – самый трогательный день для всех одиннадцатиклассников Солигорщины. Торжественная линейка, последний школьный звонок и слёзы учителей. Впереди лето — время отдыха. Корреспонденты информационно – новостного портала «Солигорск – Новости» Солигорского региона запечатлели этот день.
Сегодня девочки по традиции вновь завязывают банты на волосах, надевают белоснежные фартуки и спешат поздравить педагогов с окончанием учебного года. Правда, для многих он стал финальным. Впереди у них экзамены и поступление в вуз… Но об этом они подумают завтра.
В ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска» в этом году было очень душевно. Здесь всё, как везде: выпускницы неловко стирают слёзы с лица, а мальчики следят за малышами, которым скучно наблюдать за ходом линейки (у них всё впереди). Но вот звучит сигнал, и все старшеклассники собираются на крыльце.
В течение одиннадцати лет нынешние выпускники ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска» с помощью педагогов набирались навыков — усваивали формулы, доказывали теоремы, изучали творчество отечественных и зарубежных писателей и т.д. И вот наконец в стране знаний для них не осталось ни одного неизведанного уголка. Ребята готовы идти вперед и завоевывать новые вершины.
Конец учебного года — это всегда праздник с оттенком грусти: звенит последний звонок, выпускники отпускают голубей как символ уходящего детства. Но в то же время этот праздник наполнен яркими моментами: красочные букеты, воздушные шары, школьный вальс и море эмоций — всё это украшало солнечное утро в ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска».
Расставаться со школой было нелегко, это было заметно по слезам наших выпускников. После поздравительных номеров, первоклассники, с некоторым волнение, но все же с большим удовольствием обменялись подарками с выпускниками. В этот знаменательный день выпускниками школы были подготовлены вокальные и танцевальные номера.
И вот выпускник уже несёт на плечах будущее – первоклашку, которая, звеня колокольчиком, вещает о конце учебного года и одновременно о начале нового – взрослой жизни для выпускников.
Как всегда, по традиции, в конце торжественной линейки выпускники отпустили в небо шарики, символизирующие прощание с детством.
В добрый путь, дорогие выпускники!
Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 мая 2018 14:22 2589 Последний школьный звонок прозвенел в ГУО «Средняя школа...
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