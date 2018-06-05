

Последний звонок прозвенел в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Последний звонок… Его всегда ожидают с особым трепетом не только ученики и учителя, но и особенно те, кому предстоит покинуть стены школы и сделать первые шаги в своей взрослой жизни.

Сегодня в школах Солигорского района, как и по всей республике в целом для выпускников 11 классов, а также для школьников, окончивших 9 классов базовой школы, прозвенел последний звонок. Торжественная линейка, посвященная этому знаменательному событию, прошла и на базе ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска»













Торжество началось утром на площадке перед гимназией, где их уже ждали ученики помладше, учителя и родители. По ступенькам крыльца на площадку под аплодисменты собравшихся один за другим спустились главные действующие лица торжественной линейки — учащиеся одиннадцатых классов. В руках они несли разноцветные воздушные шарики, которые, несомненно, передавали красоту момента.









С приветственной речью к учащимся обратилась директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна Невар, которая вспомнила первые шаги сегодняшних выпускников в стенах этого учреждения и посетовала на то, что время бежит слишком быстро. Но это не трагедия, так как школьные годы всегда с трепетом будут вспоминаться каждому. А чтобы эти воспоминания не утрачивали своей теплоты, необходимо чаще приходить в школу.

















– Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! – обратился к присутствующим заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко. – Примите поздравления с окончанием учебного года, с праздником последнего звонка! Наступило время расставания со школой, в которой вами, выпускники, были пройдены первые уроки жизни, получены необходимые знания, где вы научились преодолевать трудности и обрели настоящих друзей. Теперь вам предстоит самим строить свою дальнейшую жизнь. Перед вами открыты все дороги, и от каждого из вас зависит, чего вы добьетесь в жизни. Обращаясь к педагогам и родителям, Алексей Павлович поблагодарил их за то, что на протяжении долгих лет они всегда были рядом со своими детьми, дали им не только хорошие знания, но и вырастили их в духе патриотизма и любви к своей Родине.









Также звучали напутственные слова и от учеников младших классов, учителей, родителей, других гостей праздника. И каждому было что сказать выпускникам.













И вот в безоблачное майское небо взлетели голуби и воздушные шары, выпущенные из рук ребят. А затем прозвучал последний звонок, который вовсе не последний в жизни этих уже бывших школьников: его звучание символизирует не просто завершение определенного этапа жизни, но и начало другого, более взрослого и ответственного.

















Долгожданный праздник, ознаменовавший окончание учебы, завершился. Но впереди у юношей и девушек ещё много праздников, и ближайший — выпускной бал, первый и особенный бал в их жизни. А пока… уже буквально через несколько дней у них начнутся школьные экзамены. Прощание с родной гимназией надолго останется в сердцах ребят.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.