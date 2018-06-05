Проведут «прямые линии» и приём граждан

Проведут «прямые линии»…

9 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ЛОЙКО Николай Константинович, председатель Червенского районного Совета депутатов.

9 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 8(01713) 35-4-01—ТРАУЛЬКО Оксана Владимировна, начальник инспекции МНС РБ по Пуховичскому району.

… и приём граждан

6 июня с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл.Свободы, 5 (3 этаж, каб.1) – КЛОЧКОВА Светлана Игоревна, начальник Червенского районного фонда социальной защиты населения.