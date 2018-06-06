Nissan откажется от производства дизельных двигателей

Японская компания Nissan планирует к 2020 году полностью отказаться от производства дизельных двигателей. Из-за резкого падения продаж и ужесточения законодательства по эксплуатации дизельных двигателей в Европе автопроизводитель решил остановить модернизацию этих моторов и прекратить продажи автомобилей на «тяжелом» топливе после 2020 года.

Отказ коснется автомобилей легкового класса, продаваемых в страны Евросоюза. Однако в линейке производства останется выпуск коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. «Ниссан» будет закупать эти двигатели у сторонних компаний.

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