Nissan откажется от производства дизельных двигателей

hotimsk

Японская компания Nissan планирует к 2020 году полностью отказаться от производства дизельных двигателей. Из-за резкого падения продаж и ужесточения законодательства по эксплуатации дизельных двигателей в Европе автопроизводитель решил остановить модернизацию этих моторов и прекратить продажи автомобилей на «тяжелом» топливе после 2020 года.

Отказ коснется автомобилей легкового класса, продаваемых в страны Евросоюза. Однако в линейке производства останется выпуск коммерческих автомобилей с дизельными двигателями. «Ниссан» будет закупать эти двигатели у сторонних компаний.

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Nissan откажется от производства дизельных двигателейNissan откажется от производства дизельных двигателейNissan откажется от производства дизельных двигателейNissan откажется от производства дизельных двигателейNissan откажется от производства дизельных двигателей (Пока оценок нет)
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