В Жлобинском районе стартовала акция «Каникулы без дыма и огня»

Чтобы научить детей правилам безопасной жизнедеятельности и сделать их детство максимально безопасным работники Жлобинского районного подразделения МЧС с самого первого летнего дня в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» начали профилактическую работу с детьми в пришкольных и оздоровительных лагерях. Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью районного подразделения МЧС Максим Таривердиев организовал и провел мероприятие с детьми, находящимися на отдыхе в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Пралеска».

При встрече с детьми работник МЧС затронул различные темы, начиная от детской шалости с огнем и заканчивая отдыхом на водоемах, подробно рассказал о действиях в случае возникновения пожара и в других чрезвычайных ситуациях, провел различные конкурсы и викторины по ОБЖ. Самые активные, ловкие и смекалистые получили от спасателей наглядно-изобразительную продукцию (брошюры, буклеты, наклейки, календари).

Проведение подобных мероприятий с детьми уже стало неотъемлемой частью работы жлобинских спасателей. Ведь главная цель проводимой работы – не допустить чрезвычайных ситуаций с участием детей и сохранить их жизнь и здоровье. И спасатели уверены, в том, что такие встречи положительно влияют на формировании культуры безопасности детей, позволяя воспитать в них ответственность за свои действия и поступки в будущем, а в случае возникновения какой-либо опасной ситуации ребята смогут не растеряться и правильно действовать, применив на практике полученные знания и навыки.

Татьяна СЕЛЮК,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Жлобинского районного подразделения МЧС.

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