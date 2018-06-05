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Человекоподобный робот впервые в России получил работу

06.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Человекоподобный робот впервые в России получил работу

Робот в качестве физика-ядерщика займется радиоактивными отходами.

Новый робот – "родственник" самого знаменитого российского робота-андроида "Федора", который и в МЧС отметился, и в космос полетит.

Его собрат внешне напоминает человека только наполовину – он без ног. Робот может точно повторять движения рук оператора, который находится не дальше, чем в 100 метрах от него. У оператора для управления роботом будет специальный костюм с датчиками.

В прошлом году андроида протестировали на полигоне в Ленинградской области, а сейчас он работает на Дальнем Востоке.

Источник: БЕЛТА

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Робот в качестве физика-ядерщика займется радиоактивными отходами. Новый робот – "родственник" самого знаменитого российского робота-андроида...
 
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