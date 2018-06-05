Минчане отметят «Папин день» 17 июня

Традиционное городское мероприятие «Папин день — каждый день!», приуроченное к празднованию Международного дня отца, пройдет 17 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

В этом году «Папин день — каждый день!» состоится на территории Центрального детского парка имени М.Горького с 12.00 до 15.00. Гостей ждут театрализованные персонажи и развлекательные мероприятия: игры, конкурсы, спортивные эстафеты. Дети смогут украсить себя аквагримом или сами нарисовать что-нибудь на асфальте. Будет работать и литературная площадка «Читаем вместе с папами».

Музыкально-развлекательного драйва празднику добавят выступления групп EmBand, «Ляльки Корпорейшн», финалиста телепроекта «Минута славы» Павла Фадеева с его шоу «Медведи Айра», автора-исполнителя, артиста и шоумена Дяди Вани.

«Главная цель праздника — подчеркнуть роль отца в воспитании детей и становлении новой личности, — отметили в центре соцобслуживания семьи и детей. — Впервые День отца в Минске праздновали в 2013 году, инициаторами праздника выступили республиканское благотворительное общественное объединение „Клуб Львов“ и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Теперь в нашем центре совместно с „Клубом Львов“ реализуется проект „Папа-мама-школа“ по формированию ответственного родительства. Роль отца в современном обществе это не только экономическая и силовая опора семьи, но и определенный образец поведения, источник уверенности и авторитета, олицетворение дисциплины и порядка».

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. Во многих странах его отмечают в третье воскресенье июня.