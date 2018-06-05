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Акция «Каникулы без дыма и огня» пройдёт на Лоевщине
06.06.2018 — Разное | Лоевский край
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей в период летних каникул пройдет республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».
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С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей в период летних каникул пройдет республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». Как сообщили нам...
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