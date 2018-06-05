В Китае мужчина перевозил автомобиль верхом на мотоцикле

Житель Китая нашёл оригинальный способ перевезти неисправный автомобиль из пункта А в пункт Б. Для этой цели он погрузил его на трёхколёсный мотоцикл.

Необычный формат транспортировки привлёк внимание окружающих, и они снимали происходящее на камеры. Ролик быстро стал вирусным в китайском интернете, правда, это сыграло злую шутку с его главным героем.

Полиция установила личность мужчины и выписала ему штраф 1300 юаней (около 200 долларов) за нарушение правил перевозки грузов. Отметим, что сам автомобиль обошёлся китайцу в 800 юаней (125 долларов). Он рассчитывал продать машину на запчасти.