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В Китае мужчина перевозил автомобиль верхом на мотоцикле
Житель Китая нашёл оригинальный способ перевезти неисправный автомобиль из пункта А в пункт Б. Для этой цели он погрузил его на трёхколёсный мотоцикл.
Необычный формат транспортировки привлёк внимание окружающих, и они снимали происходящее на камеры. Ролик быстро стал вирусным в китайском интернете, правда, это сыграло злую шутку с его главным героем.
Полиция установила личность мужчины и выписала ему штраф 1300 юаней (около 200 долларов) за нарушение правил перевозки грузов. Отметим, что сам автомобиль обошёлся китайцу в 800 юаней (125 долларов). Он рассчитывал продать машину на запчасти.
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Житель Китая нашёл оригинальный способ перевезти неисправный автомобиль из пункта А в пункт Б. Для этой цели он погрузил его на трёхколёсный мотоцикл.
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