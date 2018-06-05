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Правоохранители напомнили жителям Пинского района, что за выращивание мака предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность

06.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Правоохранители напомнили жителям Пинского района, что за выращивание мака предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность
С 1 июня на территории Республики Беларусь стартовала специальная программа «Мак», которая продлится до 15 сентября.

– Целью, мероприятий, проводимых в рамках данной программы является недопущение создания и распространение наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, устранение причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков растительного происхождения, – рассказал корреспонденту pinsknews.by первый заместитель начальника Пинского РОВД, начальник криминальной милиции Александр Дудич.

Наиболее актуальной проблемой для Пинского района является произрастание на территории Пинщины наркосодержащих культур.

По количеству уничтоженных в 2017 году посевов наркосодержащих культур Пинский район занимает первое место в Брестской области.

К сожалению, на территории Пинского района пользуются немалым спросом наркотики, изготовляемые из семян мака, – ацетилированный и экстракционный опий, а также конопли – марихуана. В 2017 году с диагнозом острое отравление наркотическими средствами в Пинскую центральную больницу доставлялось 2 жителя Пинского района. В первом случае житель д. Галево из собранного дикорастущего мака, изготовил наркотическое вещество – опий, которое в последующем употребил. Во втором случае несовершеннолетний житель д. Березовичи, собрав листья дикорастущей конопли, изготовил наркотическое вещество – марихуану, и самостоятельно её употребил.

Ежегодно сбор данного наркотического сырья осуществляется не только местными жителями, но жителями Пинска и близлежащих районов.

В прошлом году по информации местных жителей о том, что по деревне ходят неизвестные люди, предположительно наркоманы и ищут мак, было задержано 6 жителей Пинска, хранивших при себе собранные растения дикорастущего мака.

В последующем по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), а виновные лица привлечены к установленной Законом ответственности.

– Анализируя проводимые ежегодные мероприятия, приходится констатировать тот факт, что существенная доля населения либо не знает о запрете посева и выращивания мака и конопли, либо игнорирует требования законодательства, думая, что выращивая данные культуры для личных целей или оставляя произрастать их на своем огороде исключительно для красоты, они избегнут установленной ответственности, – отметил Александр Дудич.

Первый заместитель начальника Пинского РОВД предупредил о том, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, за посев и выращивание наркосодержащих растений установлена административная ответственность, предусмотренная ст.16.1 КоАП Республики Беларусь (Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Также предусмотрена уголовная ответственность – ст.329 УК Республики Беларусь (Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

– Допуская факты выращивания на своих приусадебных участках наркосодержащих культур, граждане, тем самым, создают предпосылки для лиц, потребляющих наркотики, совершать в отношении них противоправные деяния, подчеркнул Александр Дудич. – Ведь зачастую такие лица высматривают не только места произрастания мака, но и наличие либо отсутствие владельцев. Это создает предпосылки для проникновения на территорию участков и возможно даже жилищ с целью последующего изготовления там наркотиков и совершения иных видов преступлений – краж, грабежей, уничтожения или повреждения имущества.

В заключении первый заместитель начальника Пинского РОВД, начальник криминальной милиции Александр Дудич обратился к жителям и гостям Пинского района с просьбой не оставаться в стороне от проблемы распространения наркомании в регионе и сообщать в Пинский РОВД любую информацию о лицах, употребляющих наркотические вещества, либо причастных к незаконному обороту наркотиков, а также о фактах незаконной продажи, хранения, перевозки наркотических средств либо о незаконных посевах мака, конопли и их сборе по телефонам: 8-029-378-88-89, 31-70-25, либо 102.

 
 
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