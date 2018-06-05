Обновленный Jeep Renegade обзавелся трехцилиндровым моторчиком объемом 1 литр

Компания Jeep обнародовала первые снимки рестайлинговой версии «паркетника» Renegade, премьера которого тихо и незаметно прошла на провинциальном мотор-шоу в Турине.





Самый доступный в ряду марки SUV, созданный на основе Fiat 500X, внешне преобразился в мелочах — немного изменилось оформление передней и задней оптики, перекроены бамперы, на задней двери теперь имеется ручка, сдвоенный патрубок выхлопной системы уступил место трапециевидному. На снимках, к слову, изображена топовая версия Limited — фотографий прочих вариантов Renegade, равно как и интерьера, компания пока не обнародовала.





Ранее сообщалось, что в салоне Renegade появится модернизированная мультимедиасистема с увеличенным с 6,5 до 8,4 дюйма экраном. Впрочем, самое главное новшество для Renegade скрывается под капотом — это новый литровый бензиновый двигатель с тремя цилиндрами и мощностью 120 лошадиных сил. Более мощные версии получат новые «четверки» объемом 1,3 л, развивающие 150 и 180 сил, а вот дизеля 1.6 и 2.0 из гаммы, по всей видимости, вскоре уберут — это предусматривает новая стратегия концерна Fiat Chrysler, в ряду которого к 2022 году не должно остаться автомобилей на тяжелом топливе.

Прочие подробности об обновленном кроссовере Jeep озвучит позже. У европейских дилеров «посвежевший» Renegade появится ближе к концу года.