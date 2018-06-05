Рыбачим по правилам!





С 1 июня 2016 года окончен запрет на осуществление любительского рыболовства на водохранилище «Хатьковское», установленный решением Волковысского райисполкома от 16 октября 2017 года № 665 в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для их воспроизводства. В октябре 2017 года Волковысским РОС РГОО «БООР» зарыблено одно из крупнейших водохранилищ Волковысского района, было выпущено 1200 кг разновозрастной рыбы - щуки, карася серебряного, белого амура, карпа. Со снятием ограничений на лов рыбы на данном водоеме многие рыболовы-любители устремились к водохранилищу отдохнуть и порыбачить.

К сожалению, большинство рыболовов-любителей недостаточно хорошо знают Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, поэтому допускают лов рыбы непромысловых размеров. Отдельные, недостаточно воспитанные граждане допускают засорение прибрежной полосы водоохранной зоны водохранилища «Хатьковское». В связи с этим начальником Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 4 июня было принято решение о проведении полевого контрольного мероприятие на водохранилище «Хатьковское». Основные усилия были направлены на профилактику совершения правонарушений, разъяснению Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. №551).

Проведены беседы более чем с 40 рыболовами-любителями, разъяснены промысловые размеры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве. Справочно : согласно приложению 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 установлены следующие промысловые меры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве:

Виды рыбы Промысловая мера отдельных видов рыбы при любительском рыболовстве Сиг 40 Угорь лов запрещен Щука обыкновенная 40 Лещ не устанавливается Язь 25 Линь 22 Амур белый 40 Толстолобик не устанавливается Сазан (карп) 20 Жерех 34 Чехонь 24 Судак 40 Сом обыкновенный 70 Налим обыкновенный 36 Голавль 25

Внимание рыболовов любителей было обращено на поддержание чистоты в прибрежной полосе водохранилища и водоохранной зоны, недопущению ее загрязнения бытовыми отходами.

Справочно : согласно абзацу 6 пункта 98 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 « Рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны: поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах, а также на льду мусор и другие отходы, не допускать засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом». Поэтому придя на водоем рыболов, выбрав для себя место для лова рыбы сначала обязан, навести на месте элементарный порядок - собрать мусор в пакет, а по окончании лова рыбы утилизировать этот мусор в контейнере бытовых отходов.

Волковысская межрайоная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает всех рыболовов любителей, что в случае несоблюдения Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в отношении нарушителей может быть начат административный процесс по статье 15.35 КоАП Республики Беларусь. Например: за одного добытого карпа , непромыслового размера, менее 20 см., придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 6 базовых величин (1б.в.-24 рубля 50 копеек) и уплатить стоимость незаконно добытой продукции в размере 0,5 базовой величин. Кроме этого нарушитель, будет подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или без конфискации.

Напоминаю телефон горячей линии Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (801512)25000 работает круглосуточно

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов