|
Рыбачим по правилам!
06.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 1 июня 2016 года окончен запрет на осуществление любительского рыболовства на водохранилище «Хатьковское», установленный решением Волковысского райисполкома от 16 октября 2017 года № 665 в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для их воспроизводства. В октябре 2017 года Волковысским РОС РГОО «БООР» зарыблено одно из крупнейших водохранилищ Волковысского района, было выпущено 1200 кг разновозрастной рыбы - щуки, карася серебряного, белого амура, карпа. Со снятием ограничений на лов рыбы на данном водоеме многие рыболовы-любители устремились к водохранилищу отдохнуть и порыбачить.
К сожалению, большинство рыболовов-любителей недостаточно хорошо знают Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, поэтому допускают лов рыбы непромысловых размеров. Отдельные, недостаточно воспитанные граждане допускают засорение прибрежной полосы водоохранной зоны водохранилища «Хатьковское». В связи с этим начальником Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 4 июня было принято решение о проведении полевого контрольного мероприятие на водохранилище «Хатьковское». Основные усилия были направлены на профилактику совершения правонарушений, разъяснению Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. №551).
Проведены беседы более чем с 40 рыболовами-любителями, разъяснены промысловые размеры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве. Справочно: согласно приложению 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 установлены следующие промысловые меры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве:
Внимание рыболовов любителей было обращено на поддержание чистоты в прибрежной полосе водохранилища и водоохранной зоны, недопущению ее загрязнения бытовыми отходами.
Справочно: согласно абзацу 6 пункта 98 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «Рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны: поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах, а также на льду мусор и другие отходы, не допускать засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом». Поэтому придя на водоем рыболов, выбрав для себя место для лова рыбы сначала обязан, навести на месте элементарный порядок - собрать мусор в пакет, а по окончании лова рыбы утилизировать этот мусор в контейнере бытовых отходов.
Волковысская межрайоная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает всех рыболовов любителей, что в случае несоблюдения Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в отношении нарушителей может быть начат административный процесс по статье 15.35 КоАП Республики Беларусь. Например: за одного добытого карпа, непромыслового размера, менее 20 см., придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 6 базовых величин (1б.в.-24 рубля 50 копеек) и уплатить стоимость незаконно добытой продукции в размере 0,5 базовой величин. Кроме этого нарушитель, будет подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или без конфискации.
Напоминаю телефон горячей линии Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (801512)25000 работает круглосуточно
Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июня 2016 года окончен запрет на осуществление любительского рыболовства на водохранилище «Хатьковское», установленный решением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)