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Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича

06.06.2018 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича
Обожаемый миллионами артист был не слишком счастлив в личной жизни. © / Фото из открытых источников

Вячеславу Анатольевичу Шалевичу - выдающемуся советскому актеру театра и кино, известному по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Капитанская дочка», «Любовь немолодого человека», «Семнадцать мгновений весны», «Зарубки на память» и др., исполнилось бы 84 года. Мало кто знает, что обожаемый миллионами артист был не слишком счастлив в личной жизни.

Не задалось с самого начала

Впрочем, «личная» семейная жизнь не задалась с самого начала. Мать Вячеслава, Елена Ивановна, на момент знакомства с отцом работала машинисткой в Министерстве обороны. А отец будущего артиста, Анатолий Иванович, бывший белый офицер, который позже переметнулся в НКВД, женился, чтобы отомстить другой женщине. Когда мать Вячеслава узнала об этом, она уже была на восьмом месяце беременности. Тогда Елена Ивановна приняла смелое решение переехать в Москву. Там и родился будущий артист. К сожалению, безотцовщина стала не единственным несчастьем, омрачившим детство будущего актера. Когда ему исполнилось два года, началась Великая Отечественная война. Мальчика эвакуировали в детдом Саратовской области, где он пару лет провел вдали от матери. В 1943 году женщине все-таки удалось забрать четырехлетнего сына. Однако ей пришлось много работать - воспитывала Вячеслава тетя.

Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича
Фото из открытых источников

На первом курсе Щукинского училища Шалевич женился на своей бывшей однокласснице Елене Каневской, но брак просуществовал лишь 2 недели. Молодая не могла понять, почему муж ежедневно пропадает на учёбе до полуночи: что они могут так долго репетировать? Проскандалив полмесяца с Шалевичем и поняв, что он одержим не красивыми сокурсницами, а служением театральному искусству, и так, похоже, будет всегда, девушка собрала вещи и ушла к маме.

Пять лет скандалов

Во второй раз Шалевич женился на первокурснице из той же альма-матер. Наталья Упеник была нереально хороша. В 1959 году родился сын Владимир. Но ролей молодой актрисе, к сожалению, не предлагали. А вот у Шалевича старт в карьере был замечательный. Мало того, что он успешно играл в Театре им. Вахтангова, куда его приняли после окончания «Щуки», так ещё и активно снимался в кино - сыграл Швабрина в «Капитанской дочке», Николая в «Спасенном поколении», Раду в картине «За городской чертой», лётчика-испытателя Сергея Байкалова в ленте «Барьер неизвестности».

«У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем, - говорил потом в интервью Шалевич. - Актеры - особые люди: ревность к успеху даже близкого человека разъедает душу. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. Я выдержал пять лет».

Жизнь в поезде

Безусловно, в развале семьи сыграла роль и драматичная любовь к другой женщине. Будучи на гастролях с родным театром, актер познакомился с молодой яркой Валентиной Титовой, которая в тот момент училась в студии при БДТ у Товстоногова. Страсть Шалевича была настолько сильной, что он каждый вечер садился в поезд и мчался в Ленинград, чтобы увидеть любимую и сказать ей «здравствуй». А утром уехать назад в Москву. Его не пугало даже то, что такой «режим» стал сказываться на его работе.

В итоге Шалевич и Титова сняли комнату и начали жить вместе, но официально их отношения оформлены не были, что очень тяготило молодую женщину. «Мы были в ожидательном периоде. Я собирался сделать ей предложение, но считал, что она должна окончить институт, что наш брак может помешать ее учебе», - вспоминал Вячеслав Анатольевич. Но Валентина Титова рассказывала в интервью свою версию этой любовной истории. Она была безумно влюблена в Шалевича. Но тот оставался официально женат, навещал сына. И вдруг актрисе сделал предложение режиссер Владимир Басов. О том периоде Шалевич говорил с болью: «Однажды приехал в Питер, стал искать ее - не нашел. Позвонил Басову в гостиницу, к телефону подошла Валя. Состоялось тяжелое объяснение, оба плакали: «Мне лучше остаться с Басовым. Он не только зовет замуж, но и обещает снимать в каждом своем фильме. Ты же понимаешь, как это для меня важно».


Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича
Фото из открытых источников

 

Недолгая передышка

В третьем браке Шалевич наконец обрёл долгожданный покой. В 32 года актер женился на своей поклоннице, влюбившейся в него после картины «Хоккеисты», где Шалевич играл в звездной компании Николая Рыбникова и Георгия Жженова. Они познакомились в кафе: когда Шалевич подошел к 20-летней девушке, чтобы попросить ее телефон, она не могла поверить своему счастью - с ней заговорил ее кумир! Галина работала в цветочном магазине, составляла букеты. В браке у них родился сын Иван.

Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича Софико Чиаурели. Легенда с Горы Раздумий

Поначалу Шалевича не настораживало, что жена выпивает в компаниях. В его кругах было мало трезвенников. Увидев, что у Галины хороший вкус, Шалевич смог устроить её учителем рисования в школу. И вдруг… «Масштаб проблемы обнажился, когда меня пригласила к себе директор школы: «Вячеслав Анатольевич, простите, я очень вас уважаю, но мне придется уволить вашу жену, - рассказывал в интервью актер. - Она приходит на занятия пьяной».

Галина уволилась и целыми днями сидела дома, что еще больше осложняло ситуацию. Шалевич делал все что мог: устраивал жену в больницу, кодировал, обращался к экстрасенсам. Но Галина продолжала пить. В итоге врачи поставили ей страшный диагноз - «цирроз печени». «Галя уходила тяжело, я был рядом до последней минуты, поддерживал как мог», - вспоминал он потом. Это случилось в ноябре 1997 года.

Личная драма усугублялась тем, что за несколько месяцев до смерти жены, в феврале 1997 года, актер лишился старшего сына. Причиной смерти Владимира также стал алкоголь. Ко всему прочему и младший сын Шалевича начал прикладываться к бутылке…


Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича
Фото из открытых источников

 

Награда за стойкость

Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича Елена Яковлева: ​«Отношения совсем без ссор - это, на мой взгляд, скучно»
Как потом вспоминал Вячеслав Анатольевич, один он бы не «вытянул» Ваню: «Но тут вмешалась судьба: помогла любовь, встретить которую я уже и не надеялся». Как-то в театральном буфете он увидел привлекательную молодую женщину и сообщил ей: «Я на вас женюсь!». Его не остановило, что у Татьяны, врача-гинеколога по профессии, двое детей, причем разница в возрасте между ним и Татьяной составляла 30 лет… Женившись, Шалевич назначил Татьяну своим заместителем. Увидев, что у Ивана, сына Шалевича, проблемы с алкоголем, Татьяна настояла, чтобы молодой мужчина лёг в клинику.

«Таня спасла меня от одиночества. Она считала, что нам просто необходим общий ребенок. Анечка появилась на свет, когда мне стукнуло шестьдесят семь», - рассказывал актер. Во многих интервью того периода говорил, что просит жизнь только об одном - чтобы он успел поставить на ноги дочь. И это почти удалось - актер ушел из жизни, когда его любимой дочке Анюте было 15. 20 ноября 2016 года Вячеслав Шалевич играл в спектакле Театра им. Вахтангова «Пристань» и вдруг почувствовал себя плохо. Приехала скорая, но Шалевич от госпитализации наотрез отказался. 3 декабря он оказался в реанимации, впал в кому, из которой так и не вышел. 21 декабря 2016 года, на 83-м году жизни, знаменитый актер скончался.

Ирина Петренко

 
Теги: знакомства
 
 
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