Легенда на экране… Нелегкое счастье немолодого человека Вячеслава Шалевича

Вячеславу Анатольевичу Шалевичу - выдающемуся советскому актеру театра и кино, известному по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Капитанская дочка», «Любовь немолодого человека», «Семнадцать мгновений весны», «Зарубки на память» и др., исполнилось бы 84 года. Мало кто знает, что обожаемый миллионами артист был не слишком счастлив в личной жизни.

Не задалось с самого начала

Впрочем, «личная» семейная жизнь не задалась с самого начала. Мать Вячеслава, Елена Ивановна, на момент знакомства с отцом работала машинисткой в Министерстве обороны. А отец будущего артиста, Анатолий Иванович, бывший белый офицер, который позже переметнулся в НКВД, женился, чтобы отомстить другой женщине. Когда мать Вячеслава узнала об этом, она уже была на восьмом месяце беременности. Тогда Елена Ивановна приняла смелое решение переехать в Москву. Там и родился будущий артист. К сожалению, безотцовщина стала не единственным несчастьем, омрачившим детство будущего актера. Когда ему исполнилось два года, началась Великая Отечественная война. Мальчика эвакуировали в детдом Саратовской области, где он пару лет провел вдали от матери. В 1943 году женщине все-таки удалось забрать четырехлетнего сына. Однако ей пришлось много работать - воспитывала Вячеслава тетя.

На первом курсе Щукинского училища Шалевич женился на своей бывшей однокласснице Елене Каневской, но брак просуществовал лишь 2 недели. Молодая не могла понять, почему муж ежедневно пропадает на учёбе до полуночи: что они могут так долго репетировать? Проскандалив полмесяца с Шалевичем и поняв, что он одержим не красивыми сокурсницами, а служением театральному искусству, и так, похоже, будет всегда, девушка собрала вещи и ушла к маме.

Пять лет скандалов

Во второй раз Шалевич женился на первокурснице из той же альма-матер. Наталья Упеник была нереально хороша. В 1959 году родился сын Владимир. Но ролей молодой актрисе, к сожалению, не предлагали. А вот у Шалевича старт в карьере был замечательный. Мало того, что он успешно играл в Театре им. Вахтангова, куда его приняли после окончания «Щуки», так ещё и активно снимался в кино - сыграл Швабрина в «Капитанской дочке», Николая в «Спасенном поколении», Раду в картине «За городской чертой», лётчика-испытателя Сергея Байкалова в ленте «Барьер неизвестности».

«У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем, - говорил потом в интервью Шалевич. - Актеры - особые люди: ревность к успеху даже близкого человека разъедает душу. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. Я выдержал пять лет».

Жизнь в поезде

Безусловно, в развале семьи сыграла роль и драматичная любовь к другой женщине. Будучи на гастролях с родным театром, актер познакомился с молодой яркой Валентиной Титовой, которая в тот момент училась в студии при БДТ у Товстоногова. Страсть Шалевича была настолько сильной, что он каждый вечер садился в поезд и мчался в Ленинград, чтобы увидеть любимую и сказать ей «здравствуй». А утром уехать назад в Москву. Его не пугало даже то, что такой «режим» стал сказываться на его работе.

В итоге Шалевич и Титова сняли комнату и начали жить вместе, но официально их отношения оформлены не были, что очень тяготило молодую женщину. «Мы были в ожидательном периоде. Я собирался сделать ей предложение, но считал, что она должна окончить институт, что наш брак может помешать ее учебе», - вспоминал Вячеслав Анатольевич. Но Валентина Титова рассказывала в интервью свою версию этой любовной истории. Она была безумно влюблена в Шалевича. Но тот оставался официально женат, навещал сына. И вдруг актрисе сделал предложение режиссер Владимир Басов. О том периоде Шалевич говорил с болью: «Однажды приехал в Питер, стал искать ее - не нашел. Позвонил Басову в гостиницу, к телефону подошла Валя. Состоялось тяжелое объяснение, оба плакали: «Мне лучше остаться с Басовым. Он не только зовет замуж, но и обещает снимать в каждом своем фильме. Ты же понимаешь, как это для меня важно».

Недолгая передышка

В третьем браке Шалевич наконец обрёл долгожданный покой. В 32 года актер женился на своей поклоннице, влюбившейся в него после картины «Хоккеисты», где Шалевич играл в звездной компании Николая Рыбникова и Георгия Жженова. Они познакомились в кафе: когда Шалевич подошел к 20-летней девушке, чтобы попросить ее телефон, она не могла поверить своему счастью - с ней заговорил ее кумир! Галина работала в цветочном магазине, составляла букеты. В браке у них родился сын Иван.

Поначалу Шалевича не настораживало, что жена выпивает в компаниях. В его кругах было мало трезвенников. Увидев, что у Галины хороший вкус, Шалевич смог устроить её учителем рисования в школу. И вдруг… «Масштаб проблемы обнажился, когда меня пригласила к себе директор школы: «Вячеслав Анатольевич, простите, я очень вас уважаю, но мне придется уволить вашу жену, - рассказывал в интервью актер. - Она приходит на занятия пьяной».

Галина уволилась и целыми днями сидела дома, что еще больше осложняло ситуацию. Шалевич делал все что мог: устраивал жену в больницу, кодировал, обращался к экстрасенсам. Но Галина продолжала пить. В итоге врачи поставили ей страшный диагноз - «цирроз печени». «Галя уходила тяжело, я был рядом до последней минуты, поддерживал как мог», - вспоминал он потом. Это случилось в ноябре 1997 года.

Личная драма усугублялась тем, что за несколько месяцев до смерти жены, в феврале 1997 года, актер лишился старшего сына. Причиной смерти Владимира также стал алкоголь. Ко всему прочему и младший сын Шалевича начал прикладываться к бутылке…

Награда за стойкость

«Таня спасла меня от одиночества. Она считала, что нам просто необходим общий ребенок. Анечка появилась на свет, когда мне стукнуло шестьдесят семь», - рассказывал актер. Во многих интервью того периода говорил, что просит жизнь только об одном - чтобы он успел поставить на ноги дочь. И это почти удалось - актер ушел из жизни, когда его любимой дочке Анюте было 15. 20 ноября 2016 года Вячеслав Шалевич играл в спектакле Театра им. Вахтангова «Пристань» и вдруг почувствовал себя плохо. Приехала скорая, но Шалевич от госпитализации наотрез отказался. 3 декабря он оказался в реанимации, впал в кому, из которой так и не вышел. 21 декабря 2016 года, на 83-м году жизни, знаменитый актер скончался.

Ирина Петренко