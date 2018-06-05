Трава у дома. По каким правилам должны косить летом газоны во дворах

Как часто должны косить траву возле домов? Как быстро должны убирать скошенную траву? Эти и другие вопросы «АиФ» задал специалистам Минского городского жилищного хозяйства.

ЖЭУ предупреждает

Работы по покосу и уходу за газонами ведутся согласно Закону Республики Беларусь о растительном мире, а также Правилами благоустройства и содержания города Минска.

Скашивание газонных травостоев обеспечивает поддержание определенной высоты растений, предотвращает истощение растительных организмов, вызываемое цветением и плодоношением, повышает устойчивость и жизнеспособность дернообразующих трав. Вместе с тем скашивание травы должно производиться на оптимальной высоте от поверхности почвы – 3-6 см, чтобы не ослабить растения.

Согласно нормам газон косят не реже 1 раза в месяц с мая по сентябрь.

Начало скашивания травы, кратность кошения могут меняться в зависимости от погодных условий, которые влияют на скорость роста травы. Последняя косьба должна проводиться за 10-15 дней до прекращения роста газонных злаков: ориентировочно в конце сентября – начале октября.

Скошенную траву должны убрать и вывезти из двора в течение двух дней после косьбы. Кстати, трава, скошенная в большом городе, отправляется на утилизацию, ведь она впитывает в себя выхлопы транспорта, соли и тяжелые металлы, другие вредные вещества и к дальнейшему применению в качестве корма для животных или для других целей непригодна.

Перед началом стрижки в зоне проведения работ должна быть установлена предупреждающая табличка. Кроме того, свои действия ЖЭУ всегда анонсирует: накануне косьбы у входов в подъезды развешивают объявления о том, что растительность двора будут подстригать, поэтому лучше не парковать машины вдоль зеленой зоны, чтобы избежать повреждения камнями, которые могут вылететь из-под работающего триммера.

Кто возместит?

Куда жаловаться, если во время стрижки повредят машину или пострадает прохожий?

Изначально необходимо обратиться в жилищную организацию, обслуживающую данную территорию. Причиненный личности или имуществу гражданина вред, а также ущерб, нанесенный имуществу юридического лица, должен быть в полном объеме компенсирован виновным.

В случае если подрядной организацией заключен договор добровольного страхования ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, заявитель вправе обратиться к страховщику.

Ущерб, связанный с повреждением автомобиля, не возмещенный в добровольном порядке причинителем вреда либо, при наличии договора добровольного страхования, не возмещенный соответствующей страховой организацией, подлежит взысканию в судебном порядке по решению суда при наличии доказательной вины работника, осуществлявшего покос травы.