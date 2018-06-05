"Снова Зыбицкая": два работника бара напились и прыгали по чужим машинам



Фото: Иван Муравьев. Снимок носит иллюстративный характер

Хулиганов задержали.Какпресс-служба ГУВД Мингорисполкома, ими оказались двое работников одной из столичных заведений по улице Зыбицкой.Задержанные пояснили, что после тяжелой трудовой ночи решили отдохнуть. Они выпили, затем поехали домой. Они были настолько пьяны, что по дороге запрыгнули на капоты машин и пробежали по ближайшим автомобилям. Таким образом они повредили капоты пяти машин.Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальное наказание — до трех лет.