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"Снова Зыбицкая": два работника бара напились и прыгали по чужим машинам
Фото: Иван Муравьев. Снимок носит иллюстративный характер
Хулиганов задержали.
Как
Задержанные пояснили, что после тяжелой трудовой ночи решили отдохнуть. Они выпили, затем поехали домой. Они были настолько пьяны, что по дороге запрыгнули на капоты машин и пробежали по ближайшим автомобилям. Таким образом они повредили капоты пяти машин.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальное наказание — до трех лет.
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3 июня в милицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что по улице Левкова двое неизвестных бегают по капотам автомобилей.
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