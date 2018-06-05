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Названы потери российских добровольцев на Донбассе
Александр Бородай
Об этом в интервью «Свободной прессе» рассказал бывший председатель «Совета министров ДНР», глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
«Как руководитель Союза добровольцев я владею не всей статистикой по всем погибшим (…). Я прежде всего ориентируюсь на русских добровольцев, которых не очень много осталось на территории Донбасса, — в основном местные воюют. (…)
У нас примерно получается один-два «двухсотых» (убитых — прим. «Ленты.ру») в неделю, которых надо вывозить, чтобы похоронить в России», — рассказал Бородай. Также он отметил, что вооруженные силы самопровозглашенных республик ежедневно теряют по два-три бойца убитыми.
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Каждую неделю на территории Донецкой и Луганской областей областей Украины гибнут несколько россиян.
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