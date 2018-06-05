Тренер вратарей Василий Хомутовский покинул БАТЭ вслед за Олегом Дулубом

Экс-голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский, который работал в тренерском штабе Олега Дулуба в БАТЭ, решил покинуть борисовский клуб следом за главкомом.

Сообщается, что руководство БАТЭ было довольно работой Хомутовского, однако тот решил не оставаться в команде после того, как из неё ушёл Олег Дулуб. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.