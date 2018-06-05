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«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности
Новости Беларуси. Белорусско-индийские бизнес-отношения 6 июня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За столом переговоров представители конфедерации индийской промышленности, заинтересованных министерств и крупных предприятий нашей страны. Фармацевтика, текстильная отрасль, машиностроение – интерес по этим направлениям взаимный. Сегодня уже сложилось взаимопонимание на политическом уровне.
В сентябре 2017 года состоялся визит нашего Президента в Индию (подробнее
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня Индия – третья экономика мира. В 2014 году страна запустила масштабную программу «Делай в Индии». Она охватывает развитие сразу 25 секторов экономики: от туризма до горнодобывающей промышленности. Эта платформа может стать выгодной и для белорусских партнеров. За несколько лет действия программы страна привлекла почти 80 миллиардов инвестиций.
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«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности
Новости Беларуси. Белорусско-индийские бизнес-отношения 6 июня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За столом переговоров...
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