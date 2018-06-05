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«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности

06.06.2018 15:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусско-индийские бизнес-отношения 6 июня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За столом переговоров представители конфедерации индийской промышленности, заинтересованных министерств и крупных предприятий нашей страны. Фармацевтика, текстильная отрасль, машиностроение – интерес по этим направлениям взаимный. Сегодня уже сложилось взаимопонимание на политическом уровне.

«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности

В сентябре 2017 года состоялся визит нашего Президента в Индию (подробнее здесь). Тогда были приняты серьезные соглашения, которые и дали импульс двустороннему диалогу в экономике.

«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: 
После посещения Орши, ознакомления с оршанским промышленным регионом, мы надеемся, что будут очень серьезные шаги по развитию нашего совместного проекта. Плюс ко всему, конечно, сотрудничество в промышленной сфере и те наметки, которые были в сентябре прошлого года сделаны по совместным производствам «Трактор», «Гомсельмаш». В общем, такая очень солидная, я бы сказал, и очень перспективная делегация и встреча.

«Очень солидная и перспективная встреча»: в Минске прошли переговоры с представителями Конфедерации индийской промышленности

Сегодня Индия – третья экономика мира. В 2014 году страна запустила масштабную программу «Делай в Индии». Она охватывает развитие сразу 25 секторов экономики: от туризма до горнодобывающей промышленности. Эта платформа может стать выгодной и для белорусских партнеров. За несколько лет действия программы страна привлекла почти 80 миллиардов инвестиций.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-индийские бизнес-отношения 6 июня обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За столом переговоров...
 
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