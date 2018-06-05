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Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

06.06.2018 15:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства 6 июня стали предметом дискуссий на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

Парламентарии, политологи, экономисты и дипломаты обсуждают главные вызовы экономической, технологической и информационной безопасности союза Беларуси и России. В центре внимания экспертов и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии наук:
Для России и Беларуси вопрос геостратегического выживания в XXI веке – это сделать все возможное для успехов таких проектов, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС (Беларусь сейчас страна-наблюдатель в ШОС).

Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

Сергей Рахманов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо ставить вопросы об информационной безопасности, что тоже немаловажно. Потому что это серьезная проблема, которая в мире возникает, причем это касается многих фронтов. Кроме этого, тут много других аспектов, которые связаны в конце концов даже с угрозами в плане мировоззрения, потому что идут воздействия на сознание наших людей, в том числе молодежи.

Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня Беларуси и России необходимо больше уделять внимание экономике. Ведь задачи у государств схожи: увеличение ВВП и диверсификация производства. И здесь важно не ставить барьеры, а работать вместе.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства 6 июня стали предметом дискуссий на международной конференции в Минске, сообщили в...
 
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