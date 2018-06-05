|
Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства обсудили эксперты Беларуси и России
Новости Беларуси. Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства 6 июня стали предметом дискуссий на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии, политологи, экономисты и дипломаты обсуждают главные вызовы экономической, технологической и информационной безопасности союза Беларуси и России. В центре внимания экспертов и предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии наук:
Сергей Рахманов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня Беларуси и России необходимо больше уделять внимание экономике. Ведь задачи у государств схожи: увеличение ВВП и диверсификация производства. И здесь важно не ставить барьеры, а работать вместе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства 6 июня стали предметом дискуссий на международной конференции в Минске, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)