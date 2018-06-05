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Фотофакт: новая пиццерия с видом на набережную открылась в пробном режиме
06.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Несмотря на небольшие недоработки по интерьеру, новая пиццерия «Пицца & Кофе» со вчерашнего дня начала работать в тестовом режиме и уже приняла первых посетителей.
Заведение будет работать ежедневно с 11:00.
Торжественное открытие заведения
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Несмотря на небольшие недоработки по интерьеру, новая пиццерия «Пицца & Кофе» со вчерашнего дня начала работать в тестовом режиме и уже приняла первых...
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