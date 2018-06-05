Оздоровительный лагерь «Ромашка» открыл двери для ребят из средней школы № 2 города Костюковичи

В целях оздоровления и организованной занятости детей в период летний каникул с 04.06. – 23.06.2018 г. работает оздоровительного лагеря «Ромашка» с дневным пребыванием детей.

Лагерная смена будет проходить в виде виртуального путешествия в социальные сети: «Ромашка. Лето-2018.by». Первый день – «посещение» сайта «ВКонтакте» и День безопасности. Воспитанники лагеря познакомились с друг другом поближе, оформили свои отрядные уголки, выбрали активы отрядов.

Директор лагеря и воспитатели провели обучение воспитанников правилам безопасного поведения.

В отрядах прошел конкурс рисунков на асфальте «Пусть на всей планете радуются дети».

С целью организации временной занятости учащихся в летний период 2018 года организован лагерь труда и отдыха «Юность» с круглосуточным пребыванием подростков.

Первая смена лагеря труда и отдыха с 04.07 по 12.07.2018 года (швейная бригада – 10 девочек; ремонтная бригада – 10 мальчиков).

Вторая смена лагеря труда и отдыха с 16.07 по 24.07.2018 года (швейная бригада – 10 девочек; ремонтная бригада – 10 мальчиков).