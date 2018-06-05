ЕС вводит ответные пошлины в отношении товаров из США





Еврокомиссия объявила о введении ответных пошлин на товары из США. ВТО будет официально уведомлена об этом в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, пошлины будут введены на полный перечень товаров из США. При этом все необходимые процедуры планируется пройти очень быстро, чтобы уже в июле пошлины начали действовать.

Еврокомиссия подчеркнула, что принятые ответные меры в отношении товаров из США полностью соответствуют правилам ВТО. Введение пошлин позволит восстановить ущерб от пошлин, которые США ввела в отношении товаров из ЕС. Этот ущерб оценивается в 64 млрд евро.

Напомним, что с подачи Дональда Трампа правительство США приняло решение о введении таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.