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ЕС вводит ответные пошлины в отношении товаров из США

06.06.2018 15:44 — Разное | Ежедневник  
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ЕС вводит ответные пошлины в отношении товаров из США

Еврокомиссия объявила о введении ответных пошлин на товары из США. ВТО будет официально уведомлена об этом в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, пошлины будут введены на полный перечень товаров из США. При этом все необходимые процедуры планируется пройти очень быстро, чтобы уже в июле пошлины начали действовать.

Еврокомиссия подчеркнула, что принятые ответные меры в отношении товаров из США полностью соответствуют правилам ВТО. Введение пошлин позволит восстановить ущерб от пошлин, которые США ввела в отношении товаров из ЕС. Этот ущерб оценивается в 64 млрд евро.

Напомним, что с подачи Дональда Трампа правительство США приняло решение о введении таможенных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

 
 
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Еврокомиссия объявила о введении ответных пошлин на товары из США. ВТО будет официально уведомлена об этом в ближайшее время.
 
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