1 июня на поляне у фонтана стартовал проект по организации свободного времени в летний период «Библиодворик».

Внимание детей привлекла яркая выставка «Солнечные встречи с книгой», на которую библиотекари приглашают детей и родителей каждую пятницу с 11.00 до 13.00 на протяжении всех летних каникул.

Для детей была подготовлена развлекательная программа, во время которой они смогли принять участие в литературных гонках « Путешествуем с воздушным шаром». Ребята с удовольствием отправились в путешествие, где предстояло выполнить необычные задания, которые находились внутри воздушного шарика.

А в творческом конкурсе «Юные художники» дети рисовали и раскрашивали картинки с изображениями известных литературных героев, которые потом поместили на тематический красочный забор.

С удовольствием участвовали ребята в квест-игре «Где живут сказочные герои» по окончании которой их ждал сладкий приз.

Почитать и разгадать кроссворды приглашала всех желающих «Читающая скамейка». А на импровизированной цветочной полянке ребята из ромашек складывали пословицы.