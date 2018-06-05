MAV приглашает на «Олдтаймер-Ралли – 2018»

Компания MAV приглашает 9 июня на ралли старинных автомобилей «Олдтаймер-Ралли – 2018».

«Олдтаймеръ Ралли» − ежегодное соревнование для любителей ретро-автомобилей. Ралли привлекает не только участников, но и просто зрителей: такое количество разнообразных раритетных автомобилей в одном месте, в одно время на улицах города увидеть невозможно.

В этом году «Олдтаймеръ Ралли» отмечает юбилей – 10 лет, а это значит, что будет еще интереснее и зрелищнее. Особенностью ралли-2018 станет участие машин не только выпущенных до 1980 года, а также участие в ралли примут редкие и эксклюзивные автомобили более поздних годов выпуска. По предварительным данным в этом году к организаторам поступило более 70 заявок от участников.





Юбилейное «Олдтаймер ралли Минск – 2018» пройдёт 9-10 июня 2018 года. В рамках ралли впервые 9 июня 2018 года будут задействованы три площадки в городе Минске. Cлет раритетных автомобилей начнется 9 июня в 10.00 на Октябрьской площади г. Минска у Дворца Республики.

Все посетители, придя на мероприятие на Октябрьской площади, смогут не только посмотреть на старинные автомобили, но и сделать фото с ними, пообщаться с владельцами и участниками.





На Октябрьской площади запланированы следующие мероприятия:

9:00 – 10:00 – сбор участников соревнований;

10:00 – 11:45 – выставка ретро-автомобилей;

12:00 – 13:20 – торжественный старт ралли;

13:30 – 14:50 – конкурс «Фото удача», в котором по приглашению участников ралли смогут принять активное участие и зрители;

15:20 – 16:20 – торжественный финиш 1-го дня ралли;

16:30 – 19:00 – конкурс Элегантности - во время конкурса экипажи будут представлять свои автомобили в театрализованной форме и в одежде соответствующей году выпуска своего автомобиля.





На Октябрьской площади с 10 часов для самых маленьких зрителей будет организовано более 10-ти детских развлекательных зон, а также масса развлечений для взрослых, фотозоны и множество сюрпризов.

В рамках 1-го дня соревнования для проведения дополнительных соревнований будут задействованы площадки у Национальной библиотеки (пр.Независимости 116) и на территории автовокзала «Восточный» (ул. Ванеева, 34). Во время проведения дополнительных соревнований участникам придется продемонстрировать свое мастерство в управлении автомобилем, а штурманам экипажа разгадать все загадки, придуманные организаторами для выполнения заданий конкурса.

Время проведения соревнований у Национальной библиотеки с 12:20 до 15:30, на территории автовокзала «Восточный» с 12:50 до 16:00. На площадке около Национальной библиотеки будет организована выставка старинных автомобилей.



