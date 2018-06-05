ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

MAV приглашает на «Олдтаймер-Ралли – 2018»

06.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Компания MAV приглашает 9 июня на ралли старинных автомобилей «Олдтаймер-Ралли – 2018».

«Олдтаймеръ Ралли» − ежегодное соревнование для любителей ретро-автомобилей. Ралли привлекает не только участников, но и просто зрителей: такое количество разнообразных раритетных автомобилей в одном месте, в одно время на улицах города увидеть невозможно.

В этом году «Олдтаймеръ Ралли» отмечает юбилей – 10 лет, а это значит, что будет еще интереснее и зрелищнее. Особенностью ралли-2018 станет участие машин не только выпущенных до 1980 года, а также участие в ралли примут редкие и эксклюзивные автомобили более поздних годов выпуска. По предварительным данным в этом году к организаторам поступило более 70 заявок от участников.


Юбилейное «Олдтаймер ралли Минск – 2018» пройдёт 9-10 июня 2018 года. В рамках ралли впервые 9 июня 2018 года будут задействованы три площадки в городе Минске. Cлет раритетных автомобилей начнется 9 июня в 10.00 на Октябрьской площади г. Минска у Дворца Республики.

Все посетители, придя на мероприятие на Октябрьской площади, смогут не только посмотреть на старинные автомобили, но и сделать фото с ними, пообщаться с владельцами и участниками.


На Октябрьской площади запланированы следующие мероприятия:

9:00 – 10:00 – сбор участников соревнований;

10:00 – 11:45 – выставка ретро-автомобилей;

12:00 – 13:20 – торжественный старт ралли;

13:30 – 14:50 – конкурс «Фото удача», в котором по приглашению участников ралли смогут принять активное участие и зрители;

15:20 – 16:20 – торжественный финиш 1-го дня ралли;

16:30 – 19:00 – конкурс Элегантности - во время конкурса экипажи будут представлять свои автомобили в театрализованной форме и в одежде соответствующей году выпуска своего автомобиля.


На Октябрьской площади с 10 часов для самых маленьких зрителей будет организовано более 10-ти детских развлекательных зон, а также масса развлечений для взрослых, фотозоны и множество сюрпризов.

В рамках 1-го дня соревнования для проведения дополнительных соревнований будут задействованы площадки у Национальной библиотеки (пр.Независимости 116) и на территории автовокзала «Восточный» (ул. Ванеева, 34). Во время проведения дополнительных соревнований участникам придется продемонстрировать свое мастерство в управлении автомобилем, а штурманам экипажа разгадать все загадки, придуманные организаторами для выполнения заданий конкурса.

Время проведения соревнований у Национальной библиотеки с 12:20 до 15:30, на территории автовокзала «Восточный» с 12:50 до 16:00. На площадке около Национальной библиотеки будет организована выставка старинных автомобилей.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания MAV приглашает 9 июня на ралли старинных автомобилей «Олдтаймер-Ралли – 2018».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Коммунарка» презентовала на «Белагро-2018» новую линейку шоколада «Президент»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика