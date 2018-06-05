Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги 6 мая открылись укреплением белорусского рубля к доллару и российскому рублю, биткойн +212.48.
Средневзвешенный курс доллара опустился на 0,0009 рубля до 2,0043 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0068 рубля до 2,3526 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0029 рубля до 3,2320 BYN/100RUB.
Bitcoin − 7640.67$ (+212.48);
Bitcоin Cash/ВСС – 1135.17$ (+70.33);
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