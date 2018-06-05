Отдел образования проводит собеседование

Отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома проводит предварительное собеседование.

Отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома проводит предварительное собеседование по назначению на должности заместителя заведующего по основной деятельности учреждения дошкольного образования, заместителя заведующего по хозяйственной работе, воспитателя дошкольного образования вновь строящегося в г. Фаниполе учреждения дошкольного образования.

Кандидаты на должности приглашаются в отдел образования, спорта и туризма по адресу: г. Дзержинск, ул. Кирова, 10, кабинет № 3, каждый понедельник с 9.00. до 13.00, телефон для справок: 64280. Обращаем внимание, что приём на работу технического персонала отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома не проводит.



