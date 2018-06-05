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Австрийский трубочист собрал коллекцию из 114 Volkswagen Golf. В ней есть и очень редкие экземпляры

06.06.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
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Австрийский трубочист Йозеф Юза продемонстрировал свою коллекцию автомобилей Volkswagen Golf, которая насчитывает 114 машин, в том числе очень редких экземпляров, пишет motor.ru.


«Когда я впервые сел в „Гольф“, мне показалось, будто автомобиль создан специально для меня. Все было именно так, как мне нравится: посадка водителя, удовольствие от вождения, удобство каждодневного использования», — заявил Юза.

Сначала на работу Йозеф Юза ездил на фургончике Caddy, с семьей — на обычном «Гольфе», летом — на кабриолете, зимой — на модификации Country, а иногда выезжал на дороги и на «заряженном» GTI. По его словам, у него был отдельный «Гольф» на все случаи жизни. Затем на одной из выставок олдтаймеров он увидел один из первых серийных экземпляров модели, и захотел себе такой же. С этого и началась его коллекция.









В коллекции Юзы можно встретить как обычные серийные VW Golf, так и редкие экземпляры. Например, у него есть «Гольфы», переделанные в мусоровоз, кемпер, самолетный трап, а также автомобиль из предсерийной партии со сдвигающимися дверями, 210-сильная полноприводная машина, выпущенная тиражом 71 экземпляр, и даже первый электрокар, построенный в 1981 году.


Golf с пробегом миллион километров

Также в коллекции представлены роскошные, гоночные, раллийные и тюнингованные машины. Одной из особенностей коллекции является Golf с пробегом в миллион километров, который, по словам владельца, все еще находится в прекрасном состоянии.

 
 
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В коллекции есть "Гольфы", переделанные в мусоровоз, кемпер, самолетный трап, а также автомобиль из предсерийной партии со сдвигающимися дверями, 210-сильная...
 
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