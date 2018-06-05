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График культурно-массовых мероприятий для подростков и молодёжи на открытых площадках в г. Ветке на летний период

06.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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График культурно-массовых мероприятий для подростков и молодёжи на открытых площадках в г. Ветке на летний период

Лето — пора новых открытий, долгожданных тёплых вечеров и, конечно же, отдыха. Проводить три месяца каждый предпочитает по-своему: будь то отдых на пляже или на диване, прогулки по городу или походы в кино, поездки на дачу или за границу. Сделать же отдых юных горожан ещё более разнообразным и насыщенным дают возможность молодёжные площадки.

Представляем график культурно-массовых мероприятий для подростков и молодёжи на открытых площадках в г. Ветке на летний период.

ИЮНЬ

8 июня — дискотека в стиле «Живой звук» «Первая летняя вечеринка».

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организатор — государственное учреждение культуры «Ветковский центр культуры и народного творчества» (ЦКНТ).

15 июня — спортивно-массовое мероприятие «Сила духа».

Место проведения — городской стадион. Начало мероприятия — 19.00. Организатор — отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома (РООСиТ).

29 июня — тематический вечер отдыха «Новое поколение говорит НЕТ!» (к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом). Мастер-классы по боди-арту.

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — ЦКНТ и районный комитет общественного объединения «БРСМ» (РК ОО «БРСМ»).

ИЮЛЬ

13 июля — караоке-баттл «Не надо стесняться…»

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — ЦКНТ и видеоцентр «Ветковский».

20 июля — соревнования по ворк- ауту и стендовой стрельбе «Время спорта».

Место проведения — городской стадион. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — РООСиТ, ЦКНТ, РК ОО «БРСМ».

27 июля — танцевально-развлекательная программа "Совершенно летнее Party" с мастер классом по современному танцу.

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организатор — ЦКНТ.

АВГУСТ

3 августа — дискотека кавер-групп «Качаем».

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — ЦКНТ, РК ОО «БРСМ».

10 августа — кинотеатр под открытым небом.

Место проведения — городской стадион (озеро Ставок). Начало мероприятия — 19.00. Организатор — видеоцентр «Ветковский».

17 августа — дискотека Опен-Эйр "AllDay".

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организатор — ЦКНТ.

24 августа — вечеринка в стиле «Ретро» «Старая пластинка».

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — ЦКНТ, РК ОО «БРСМ».

31 августа — Опен-эйр "Summergoodbye".

Место проведения — амфитеатр. Начало мероприятия — 19.00. Организаторы — ЦКНТ, РК ОО «БРСМ», РООСиТ.

 
 
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Лето — пора новых открытий, долгожданных тёплых вечеров и, конечно же, отдыха. Проводить три месяца каждый предпочитает по-своему: будь то отдых на пляже или на...
 
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