



26 мая неглюбские ткачихи участвовали в X Республиканском фестивале-ярмарке народных художественных промыслов «Весенний букет», который собрал в столице более 400 мастеров-ремесленников со всех областей страны.

На творческом форуме были представлены традиционные ремёсла — ткачество, гончарство, вышивка, работа с деревом, берестой, плетение из соломы и лозы, валяние из шерсти, керамика, вытинанка, кузнечное дело, а также работы мастеров по бисероплетению и другим видам декоративно-прикладного искусства.

Ярко и запоминающееся смотрелась выставка ткачества неглюбчанок, которую представляла народный мастер Республики Беларусь Людмила Ковалёва с внучкой Анастасией. Изделия Неглюбского сельского центра ткачества были удостоены диплома «За лучшую коллекцию выставочных работ». Следует отметить, что наши талантливые землячки на протяжении вот уже 7 лет завоёвывают дипломы различных степеней на этом фестивале.

Спартак АНТОНЕНКО.